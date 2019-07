—Sí. Ahí también hay una especie de cosa infantil que mi padre ya me decía cuando era chico: "Julio, son diferentes, no todo el mundo te va a querer, a no todo el mundo le va a gustar". Yo lo comprendo perfectamente bien, yo no le mandaría una carta documento. Ahora, ¿si me gusta? No, no me gusta. ¿Si la paso bien? No. ¿Si soy vulnerable? Sí, muy vulnerable. Y para mí las redes hoy ocupan un lugar que a veces me sorprendo de las cosas que leo, enormemente.