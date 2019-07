Luego siguió su relato: "Cuando llegamos al Calafate, me toca la puerta en la habitación del hotel y me dice: 'Vení, que tengo que hablar algo… la plata'. Me lleva a la habitación supuestamente para hablar de trabajo y ahí me la muestra y me dice: 'vas a tener que hacer esto'. Te tenés que acostar conmigo si no te volvés sola'. Mi reacción fue '¿qué pasa acá?' Tenía 18 años, pero no eran los 18 de ahora, era otra época, yo estaba de novia, le dije que no iba a acceder, que no tenía obligación de hacer nada. Pero tuve que tener relaciones con él, accedí por miedo, no me podía volver, no tenía plata, era la plata que él me tenía que pagar para poder volverme. Desgraciadamente fue así, me hubiese gustado tener la cabeza que tengo hoy para manejarme de otra manera, fue una violación, yo no quería, ¿qué me importaba que era Miguel Ángel Cherutti?".