Sobre la llegada del actor a Rosario, luego de haber estado seis meses en Brasil, confirmó que es verdad y que ya no estaría en el country donde se hospedó al llegar. Hace unas semanas Darthés tenía que presentarse en una audiencia con Anita Co por la causa que él inició contra ella, pero no lo hizo. En su lugar, argumentó que por cuestiones de salud no podía viajar y envió un certificado médico que Hermida calificó de "apócrifo".