En aquella entrevista, la bailarina contó cómo fue el casting que le hizo Miguel Ángel Cherutti para llevarla al show de El Calafate. "Me dice 'para estar seguro de tu cuerpo tengo que verte en corpiño y que bailes un poco'. Después me llevó a una habitación y me dijo 'vení, chupamela…' y la sacó. Me hizo hacer el baile, me dijo que le encantaba como bailaba y que estaba contratada", relató Melissa Brikman y luego amplió y detalló el hecho en la denuncia que realizó el 1 de julio en una Comisaría de la Mujer de Bolougne.