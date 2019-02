La pareja, en tanto, no fue bendecida con la llegada de los hijos. Arturo ya tenía a Ximena y Juan, de su matrimonio anterior, cuando comenzó su relación con Selva. Pero siempre sintió como una asignatura pendiente el hecho de no haber podido tener descendientes con Alemán. De todas formas esto no impidió que ambos se mantuvieran unidos desde hace 45 años.