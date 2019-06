Además, Álvaro Teruel contó que se juntó con su hermano, Lautaro Teruel: "Estoy conmovido, me corre una sangre por el cuerpo, pero cada vez que me ha tocado subirme a cantar tuve que dejar de lado algunas cosas que me estaban pasando emocionalmente. Lo fui a ver. No nos dimos un abrazo pero nos miramos a los ojos y festejamos por saber que estamos juntos".