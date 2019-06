De la cima del mundo a lo más oscuro: Mauricio Paniagua y Jorge Román, las dos caras de Carlos Monzón

—Mauricio Paniagua: Esa fue la parte que más me costó. Tuve que entrenar muy duro, pero me adapté y me llevé muy bien con mis entrenadores: Eduardo Muñoz y Diego La Joya Chavez. Ellos me acompañaron desde el principio, cuando fui seleccionado, hasta que terminé. Si bien mi físico ya no es el mismo que el del año pasado porque aflojé un poco, le agarré el gustito a este deporte y me gustaría seguir entrenando.