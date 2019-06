A fines de marzo, en la primera emisión de Hora 25, Lanata habló de su salud de manera descarnada. "Tuve una vida marcada por las enfermedades. Hace 15 días estuve mal, realmente (debido a la gastroenteritis severa). Estuve cuatro días en los que no me podían despertar. Pero no siento que una enfermedad sea mi culpa. Con una enfermedad tomás conciencia de que sos mortal. No hay mayor distancia de la que separa la mano del enfermo de la mesa de luz: está muy lejos, no podés llegar. ¿Pero es tu culpa? No", dijo aquella vez.