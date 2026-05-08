Fin a la huelga de médicos en Galicia: la Xunta promete jornadas de 35 horas

(Foto de ARCHIVO) Un grupo de personas durante una manifestación de médicos de toda Galicia, a 10 de marzo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). (Adrián Irago / Europa Press)

El sindicato gallego O’Mega ha puesto fin a la huelga de médicos autonómica tras alcanzar un acuerdo con la Xunta de Galicia para mejorar las condiciones de los trabajadores del Servicio Galego de Saúde (Sergas). El pacto, alcanzado la noche del 7 de mayo, sienta las bases para un cambio estructural en el marco laboral para los médicos gallegos, según O’Mega.

El sindicato mantenía en huelga a los facultativos de atención primaria desde noviembre de 2025, una convocatoria que se extendió a todos los profesionales del Sergas con el inicio de los paros nacionales contra el Estatuto Marco. “Conscientes de que la modificación directa de la norma estatal solo será conseguida por medidas de unión sindical, consideramos nuestro deber participar responsablemente en la movilización nacional, pero estableciendo unos objetivos alcanzables a nivel autonómico que permitan la mejora de las condiciones laborales de los médicos y facultativos del Servicio Gallego de Salud”, expresaron en un comunicado.

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El acuerdo alcanzado con la Xunta ha abierto una vía de negociación para mejorar las condiciones de todos los facultativos dependientes del Sergas. Entre las medidas más reclamadas, se encuentra la aplicación inmediata de la jornada ordinaria de 35 horas semanales.

Claves del acuerdo en Galicia

Imagen de representantes del sindicato O'Mega. (Europa Press)

El texto del acuerdo, difundido por O’Mega en un comunicado, recoge la implantación de una remuneración adicional para los MIR a partir del próximo 1 de junio. Los residentes recibirán una mejora retributiva a partir de la quinta guardia mensual que realicen. Además, desde enero de 2017 obtendrán un complemento de residencia de 75 euros mensuales, aumentando a 100 euros en 2028 y a 120 euros en 2029. El acuerdo contempla también un incremento del 2,5% en el complemento de productividad variable para 2025, seguido de aumentos del 20% en enero de 2027 y otro 20% en enero de 2028.

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A nivel general, todos los médicos del Sergas podrán disfrutar de una jornada ordinaria de 35 horas semanales. Además, se abre un proceso de negociación para aprobar antes de nueve meses una normativa común sobre jornada complementaria para cada servicio. Esta regulación deberá garantizar que las horas extra sean voluntarias en un plazo máximo de cinco años. El pago de las horas guardias se equiparará a la retribución de la hora ordinaria en los próximos años, con subidas salariales del 40% en 2027 y del 30% en 2028 y 2029. El acuerdo contempla asimismo que, en un plazo de seis meses, se abra una negociación para la exención de guardias a mayores de 55 años.

El acuerdo alcanzado con la Xunta también contempla avanzar hacia la jubilación flexible y la evaluación de los complementos salariales que afecten a los médicos y facultativos para alcanzar los que se pacten tanto a nivel nacional como comunitario, para lograr equiparar el sueldo al de los trabajadores del entorno de la OCDE. Así, se constituirá un grupo de trabajo que reordene la actividad asistencial estructural realizada en jornada de tarde, conocida como actividad autoconcertada o peonadas.

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El sindicato ha celebrado el pacto alcanzado, que permite desconvocar la huelga indefinida a nivel autonómico. Sin embargo, quedarán vigentes los paros de cinco días al mes convocados a nivel estatal por el Comité de Huelga. “O´Mega apela ahora al Ministerio de Sanidad para que afronte con la misma capacidad de diálogo el conflicto derivado de su negativa a aceptar la redacción de un estatuto marco propio para médicos y facultativos de toda España y haga posible poner fin al único conflicto que aún permanece abierto en la sanidad pública española", han concluido.