Oasis of the Seas es el nombre del crucero que navegó durante días entre Orlando, Florida, y el Caribe. "Total Eclipse of the Heart", era el hit que había quedado sepultado por "It's a Heartache" y que volvió a renacer con este suceso astronómico, no solo en altamar sino en cualquier latitud. "Es masiva, una de esas canciones que escuchás en la radio todo el tiempo, ya sea un eclipse o no. Y por eso aparece tanto en todos estos shows de talentos, como X Factor, Britain's Got Talent", comentó Bonnie hace dos años.