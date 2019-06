—No me fui intencionadamente. Me fui por un mes a España y me fui quedando. En principio porque me enamoré de la madre de mi primer hijo. Y porque me enamoré del público. Y aparentemente, ellos se enamoraron de mí. Entonces me sentí querido y me sentí muy bien. Y lo que yo hacía con la guitarra y con la voz era muy bien recibido en ese momento en España, mejor recibido que en Uruguay, donde todos todavía estábamos en la escuela de Jaime Roos, intentando tener grandes bandas con una sección de percusión, con una sección coral, y ser muy tocadores. Es algo maravilloso, pero algo que no se me daba espontáneamente.