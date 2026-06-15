Por qué cerrar apps constantemente en tu iPhone no ahorra batería

Apple no informa sobre el punto exacto en el que una aplicación deja de estar operativa. REUTERS/Priyanshu Singh

Muchas personas creen que cerrar las aplicaciones abiertas en su iPhone ayuda a ahorrar batería y mejorar el rendimiento del dispositivo, pero esa práctica resulta ser contraproducente. Lejos de optimizar el consumo de energía, forzar el cierre frecuente de apps puede llevar a un mayor gasto energético y a un uso menos eficiente del sistema.

Comprender cómo funciona realmente la gestión de recursos en iOS es clave para dejar atrás hábitos innecesarios y adoptar estrategias que sí contribuyan a la autonomía del teléfono.

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Cómo administra iOS las aplicaciones y la batería

El sistema operativo de Apple está diseñado para que el usuario no deba intervenir en la administración de recursos como la memoria RAM o el consumo de energía de las aplicaciones. Cuando se accede a la interfaz multitarea y se visualizan las apps que han estado en uso, no todas están activas o consumiendo recursos en ese momento.

Muchas personas creen que cerrar las aplicaciones abiertas en su iPhone ayuda a ahorrar batería. REUTERS/Aly Song

Las más recientes sí utilizan cierta cantidad de memoria y batería, pero al desplazarse hacia aplicaciones abiertas hace más tiempo, muchas solo permanecen como parte del historial.

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La distinción entre aplicaciones activas y aquellas que solo aparecen como referencia histórica no es evidente para el usuario, ya que el propio sistema decide cuándo liberar recursos según las necesidades del momento. Apple no informa sobre el punto exacto en el que una aplicación deja de estar operativa y pasa a ser solo un registro en la multitarea, precisamente porque la intervención humana no es necesaria en este proceso.

La lógica detrás de este diseño es sencilla: cuando iOS requiere más memoria, automáticamente cierra las aplicaciones en segundo plano que no sean prioritarias, permitiendo que la experiencia del usuario sea fluida y eficiente. Intentar manejar manualmente este proceso no solo es innecesario, sino que puede tener el efecto contrario al deseado.

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La distinción entre aplicaciones activas y aquellas que solo aparecen como referencia histórica no es evidente para el usuario. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Efectos negativos de cerrar aplicaciones constantemente en iPhone

Insistir en cerrar aplicaciones de manera habitual genera un ciclo poco eficiente. Cada vez que una app se elimina de la multitarea y luego se vuelve a abrir, el sistema debe cargarla completamente desde cero. Este proceso consume más batería que si la aplicación hubiera permanecido en segundo plano, lista para ser reutilizada rápidamente.

Un ejemplo sencillo ilustra este punto: cerrar y volver a abrir aplicaciones continuamente equivale a realizar una serie de pasos innecesarios cada vez que se desea un resultado simple, en vez de aprovechar el acceso directo que ofrece el sistema. Por eso, mantener este hábito puede reducir la autonomía del dispositivo en lugar de incrementarla.

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La recomendación, entonces, es evitar cerrar todas las aplicaciones con frecuencia, según un exingeniero de Apple. Solo en situaciones puntuales, como cuando una aplicación de mapas o un juego se mantienen activos y no se puede recargar el teléfono, tiene sentido cerrarlas para limitar el consumo. En la mayoría de los casos, dejar que iOS gestione el funcionamiento en segundo plano es la opción más eficiente.

La recomendación, entonces, es evitar cerrar todas las aplicaciones con frecuencia. (Reuters)

Consejos efectivos para ahorrar batería en iPhone

El verdadero ahorro de batería no se logra cerrando manualmente las aplicaciones. Si la preocupación radica en el consumo en segundo plano, lo recomendable es modificar los permisos desde los ajustes del dispositivo.

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Accediendo al apartado de actualización en segundo plano, se puede seleccionar qué apps tienen permitido funcionar de esa manera, optimizando así el consumo energético sin recurrir al cierre manual constante.

Esta acción permite un control más preciso sobre el gasto de batería, ya que el usuario decide qué aplicaciones pueden seguir activas cuando no están en uso directo. Además, el sistema continúa gestionando recursos de forma automática, cerrando procesos cuando lo considera necesario para mantener el equilibrio entre rendimiento y autonomía.

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En síntesis, la gestión automática de iOS es más eficiente que cualquier intervención manual para el usuario promedio. Abandonar la costumbre de cerrar aplicaciones tras cada uso contribuye a una mejor experiencia y a una mayor duración de la batería del iPhone.