Más allá de los buenos modos de Yanina y de su cordialidad en el trato, la producción empezó a molestarse con sus ausencias o llegadas tardías. "Son más los días que no vino que los que estuvo en el programa. Además, no habla mucho. Y no se compromete con el trabajo", le dijeron desde la producción a Teleshow. Esas palabras fueron un denominador común para decidir que Screpante no continuara en el magazine.