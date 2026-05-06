El rector de la Universidad Pedagógica propuso una tarifa diferencial en TransMilenio tras las protestas en el norte de Bogotá

El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachí, exigió protección para la vida y seguridad de la comunidad universitaria durante los disturbios - crédito @HelberthChoach1/X

El martes 5 de mayo, la Universidad Sergio Arboleda sufrió daños estructurales después de que un grupo de encapuchados protagonizara disturbios. Imágenes de cámaras de seguridad y videos compartidos en redes sociales evidenciaron cómo varias personas intentaron forzar el ingreso a la institución usando objetos contundentes.

Los incidentes comenzaron tras una protesta cerca de la Universidad Pedagógica, que se desató cuando una joven intentó ingresar sin pagar el pasaje en una estación de TransMilenio. E

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l personal de seguridad intervino y, en cuestión de minutos, la discusión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento que involucró a estudiantes de ambas universidades, agentes de control del sistema de transporte y transeúntes.

La violencia se extendió, provocando daños visibles en la fachada principal de la Sergio Arboleda y afectaciones en la estación Calle 76 de TransMilenio.

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Los incidentes en la estación Calle 76 de TransMilenio afectaron la movilidad de más de 90.000 usuarios y generaron destrozos en buses del sistema - crédito Captura de video

Tarifa diferencial y el acceso al transporte

En medio de las protestas, Helberth Choachí, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, reactivó la discusión sobre la necesidad de implementar una tarifa diferencial en TransMilenio para estudiantes de universidades públicas.

El funcionario sostuvo que la reciente escalada de violencia evidencia un problema estructural en el acceso al transporte para estudiantes de sectores populares. “Me encuentro en este momento en la calle 72, al frente de la Universidad Pedagógica Nacional, una universidad que forma maestros y maestras. Debemos decir que hay unas acciones mentirosas de algunos medios de comunicación, donde en una acción pacífica de los estudiantes, en el marco de un rechazo frente a los excesos de violencia que pusieron en un hospital a varios de nuestros estudiantes,hoy son agredidos y nuestras instalaciones son agredidas, por parte de la Undmo”.

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Durante los enfrentamientos, Choachí y varios profesores se ubicaron en la entrada de la Calle 72 para proteger a los universitarios. “El equipo de la universidad –profesores y yo– estuvimos en la entrada de la Calle 72 impidiendo que siguieran agrediendo a nuestros estudiantes”, narró el rector.

Añadió: “Tuvimos que expresar al Gobierno, a la Defensoría del Pueblo y a las entidades que, si nuestras vidas y las de nuestros estudiantes corrían peligro, no nos íbamos a retirar de estas puertas”.

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Sujetos encapuchados atacaron la Universidad Sergio Arboleda durante protestas en Bogotá - crédito Captura video/Pasa en Bogotá

Ante los hechos, la universidad presentó una denuncia formal ante la Fiscalía para que se investigue el enfrentamiento anterior entre estudiantes y personal de vigilancia, que habría dejado heridos a varios jóvenes.

Según Choachí, el debate sobre la tarifa diferencial “lo único que promueve son actos de confrontación” si no se aborda con soluciones reales. El directivo criticó que TransMilenio haga señalamientos sobre estudiantes que ingresan sin pagar, sugiriendo que la entidad debería verificar primero la situación de quienes usan el servicio.

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En sus palabras: “La entidad TransMilenio antes de hacer señalamientos de colados, debe verificar el uso y el pago que hicieron los estudiantes para ingresar”.

La propuesta del rector va más allá del evento puntual y convoca a pensar en una solución de fondo: “Lo que necesitamos son respuestas que protejan la vida, que cuiden a los estudiantes y que volvamos un asunto de ciudad la tarifa diferencial del transporte público, especialmente para los jóvenes de los sectores populares que ingresan a la educación pública como la Universidad Pedagógica, para que puedan estudiar y cambiar las condiciones de justicia y desigualdad que tenemos en Colombia”.

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Tanto estudiantes como vigilantes resultaron agredidos durante los incidentes registrados en cámaras de seguridad - crédito Concejal Juan DAvid Quintero

Las instituciones universitarias y los estudiantes afectados esperan una respuesta que priorice la seguridad y el derecho a la educación sobre la confrontación. “Y entonces, si tenemos un muerto, tenemos un lesionado de gravedad, la respuesta no puede ser señalar, estigmatizar y criminalizar. Lo que necesitamos son respuestas que protejan la vida, que cuiden a los estudiantes y que volvamos un asunto de ciudad la tarifa diferencial del transporte público, y especialmente para los jóvenes de los sectores populares que ingresan a la educación pública, como la Universidad Pedagógica, a que puedan estudiar y cambiar las condiciones de injusticia y desigualdad que tenemos en Colombia”, finalizó diciendo el rector.