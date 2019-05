—Sí, es difícil. Si no hubiera sido por esta relación (por su noviazgo que la llevó a Miami) quizás seguiría ahí. Yo nunca me quise ir del Fuerte, yo siempre quise quedarme, era mi casa, viví toda mi vida, estaba mi gente, pero la vida me dio la oportunidad de salir y tener un futuro para mi hijo, y por eso aposté. Digamos que no me quedó alternativa. Pero yo no soñaba con irme a vivir a Estados Unidos; yo era feliz en el Fuerte.