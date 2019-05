Hasta que un día, estando en Santiago de Chile por una gira laboral, la actriz le reprochaba por enésima vez los engaños a su esposa cuando Chespirito suspiró: "Cómo me gustaría que alguien me besara…". "Si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí?", recibió como respuesta. A partir de entonces Gómez Bolaños pasó a llamarla "mi bonita", y Florinda, "mi Rober".