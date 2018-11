Se trataba de una mujer madura que lucía un largo vestido celeste y un arreglo sobre su cabello. Vivía sola, a todos le escondía su verdadera edad y, si bien se mostraba muy malhumorada con los niños, no tenía maldad: lejos de la carga negativa de su apodo, no quería complicarle la vida a nadie ni entrar en pleitos. Perdidamente enamorada de Don Ramón, Doña Cleo —como la llamaba el padre de la Chilindrina— lo cortejaba a su modo: le cocinaba, lo ayudaba con los mandados, le hacía regalos, lo piropeaba. No le alcanzó. Su amor jamás fue correspondido.