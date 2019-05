"Esta es mi personal interpretación de la historia, pero creo que Michelle es una versión anterior a la transición de Buck y quizás todavía no descubrió su identidad de género. Michelle es un misterio así que no estamos seguros en qué punto de su transición social se encuentra. Fue interesante para mí interpretar a un personaje que tiene este tipo de transformación. En mi vida tuve que poner una fachada femenina para agradarle a la gente que me rodeaba o quizás todavía no estaba muy conforme para contarle a la gente que yo era trans", señaló en un video que realizó para Netflix para explicar su papel en The OA.