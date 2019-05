Hoy la ciencia acepta que las expresiones características del género, incluidas las identidades (cómo la persona se autopercibe) que no están asociadas con el sexo asignado al nacer es un fenómeno humano común, culturalmente diverso que no debe ser juzgado como patológico negativo. Entonces, que el sexo no corresponda con el género hoy es un fenómeno que no debe ser consignado o tomado como patológico.