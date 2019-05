Pero también trataron la bulimia, el alcoholismo y el consumo de drogas, con la presencia de la entonces primera dama, Nancy Reagan, que llevó a la sitcom su campaña "Just say no" (solo decí no). Claro que –como se supo tiempo después- los adolescentes reales Plato y Bridges estaban un poco más descarriados que los ficticios, Kimberly y Willis. De hecho compartieron un cigarrillo de marihuana a espaldas de la mismísima primera dama, como confesó el actor en su autobiografía.