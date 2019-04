Cansado de vivir en Los Ángeles, en 2005 Coleman se instaló en la tranquila Santanquin, una pequeña ciudad en el estado de Utah. A comienzos de 2007, durante el rodaje de la película Church Ball, conoció a Shanon Price, una pelirroja que trabajaba de extra, y era 18 años más chica y 30 centímetros más alta. "Lo que importa no es la diferencia de altura, sino la inteligencia", contó el actor. Se casaron en febrero de 2008, con un Coleman que a sus 40 años no tenía reparos en confesar su virginidad: "No he elegido serlo, siento el deseo como cualquiera pero aún no sé qué es el sexo".