En el programa blancos y negros convivían felices, una situación que en la vida cotidiana tenía más de deseo que de realidad. Y ese fue uno de los méritos de la serie. Willis/Bridges primero, encarnó la desconfianza ante los Drummond, cierto resentimiento de raza que la serie se proponía derribar. Con el tiempo, Willis se fue ablandando y llegó el amor con el personaje de Charlene encarnado por Janet Jackson. El Willis adolescente también le puso el cuerpo a problemáticas como las pandillas juveniles y el consumo de alcohol y drogas, que motivó la atención de la entonces primera dama Nancy Reagan, que llevó a la sitcom su campaña antidroga "Just say no" (solo decí no).