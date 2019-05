—A mí, personalmente, nada. Entiendo que muchas veces hay que poner títulos atractivos o gancheros para vender las noticias, pero reconozco que cuando veía a mis padres (especialmente a mi mamá, que estuvo mucho tiempo muy enferma), a mis hijos, a mi marido, o a las personas que me quieren, sufriendo por cosas que no eran ciertas, me dolía mucho porque no me gustaba verlos tristes a ellos. Una de las cosas más marcadas de mi personalidad desde muy chica es que en general no me hago cargo de la mirada ajena. De mi persona, me importa lo que opino yo y los que quiero. Nada más.