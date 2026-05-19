La CAR hizo un llamado urgente ante la amenaza de desabastecimiento de agua en Bogotá por llegada del fenómeno de El Niño: “Es una obligación”

El inminente fenómeno de El Niño amenaza con agravar la crisis hídrica en Bogotá, según alerta la CAR y expertos ambientales - crédito Alcaldía de Bogotá

La posibilidad de un inminente fenómeno de El Niño amenaza con agravar la disponibilidad de agua en Bogotá y sus alrededores, según la advertencia de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

La entidad alertó que las lluvias recientes no lograron restaurar los niveles de los embalses a los parámetros esperados, lo que eleva el riesgo de una crisis hídrica si las precipitaciones vuelven a disminuir.

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Mientras la intensidad y la duración de El Niño aún no pueden determinarse con precisión, la CAR instó a que se implementen medidas de mitigación sin demora para evitar un posible desabastecimiento en los próximos meses.

“Hoy esto no es una opción, hoy es una obligación” según expresó el director de la corporación a La FM.

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El director de la CAR, Alfred Ballesteros, enfatizó que los embalses que abastecen a la ciudad permanecen lejos de los niveles históricos habituales pese a cierta mejoría parcial.

Los niveles de los embalses Tominé, Cisga, Neusa y Chuza en Cundinamarca permanecen lejos de su capacidad histórica, incrementando el riesgo de desabastecimiento de agua en Bogotá - crédito Colprensa

En particular, el porcentaje de almacenamiento actual alcanza cerca del 53% en el embalse de Tominé, 55% en Cisga, 82% en Neusa y 37% en Chuza, este último dependiente del régimen de lluvias de la Orinoquía.

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Ballesteros explicó al medio citado que la última temporada invernal resultó insuficiente para llenar los sistemas de almacenamiento, lo que constituye una vulnerabilidad significativa ante un periodo prolongado de sequía asociado a El Niño.

El funcionario recalcó que la recuperación limitada de los embalses exige una aceleración en los planes de adaptación ante el cambio climático.

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La CAR viene promoviendo desde hace meses estrategias como la restauración de microcuencas, el uso de aguas lluvias, el reuso del recurso hídrico y la adquisición de predios para la conservación ambiental, según declaró Ballesteros.

Alfred Ballesteros, directivo de la CAR Cundinamarca, subrayó la urgencia de activar planes de contingencia ante la escasez - crédito @CAR_Cundi/X

En su diagnóstico, la entidad advirtió que los sectores productivos cuya operatividad depende del agua deben asumir una posición proactiva. Ballesteros sostuvo que la adaptación climática ha dejado de ser una alternativa, y la calificó como una obligación impostergable. Insistió también en que las empresas adopten modelos de economía circular y reduzcan la presión sobre las fuentes de agua.

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Durante la entrevista, Ballesteros también cuestionó la falta de cumplimiento de compensaciones ambientales por parte de empresas energéticas. Señaló que la CAR convocó reuniones con representantes de Enel y otros actores del sector para revisar compromisos pendientes en materia de protección hídrica.

La autoridad ambiental sostuvo que, en un escenario crítico de baja disponibilidad, el consumo humano prevalecería sobre los usos industriales, aunque por el momento descartó confirmar racionamientos o recortes de agua.

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Alfred Ballesteros subrayó las dificultades técnicas para estimar la magnitud del fenómeno en curso y reconoció que el cambio climático limita la capacidad de predicción hidrometeorológica en Colombia. En sus palabras: “No sabemos todavía cuál será la intensidad ni cuánto tiempo durará el fenómeno”, lo que obliga a los tomadores de decisiones a actuar con anticipación y cautela.

La Corporación Autónoma Regional, seccional Cundinamarca, informó que ya ha desplegado medidas orientadas a fortalecer la seguridad hídrica. Se destacan la entrega de más de 80.000 kits para el aprovechamiento de aguas lluvias, la construcción de más de 3.000 reservorios y la recuperación de cientos de microcuencas mediante alianzas con organizaciones nacionales e internacionales.

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Según explicó Ballesteros, los kits consisten en sistemas de canaletas instalados en viviendas, capaces de recolectar agua de lluvia en tanques de hasta 2.000 litros.

Esta solución permite a los hogares contar con reservas para épocas de sequía y, al mismo tiempo, disminuye la demanda sobre los acueductos tradicionales.

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El directivo subrayó que tales iniciativas fortalecen la cultura del ahorro y la resiliencia climática en la ciudadanía, elementos clave ante la probabilidad de un escenario de escasez agravado por El Niño.

La recuperación de los cuerpos de agua es insuficiente para garantizar el suministro ante una posible temporada seca prolongada - crédito Eaab

Según lo informado por la CAR, la situación responde a los posibles impactos del fenómeno de El Niño y eventuales lluvias deficitarias en los próximos meses.

El escenario más grave tiene como foco el embalse de Chuza, que constituye la principal fuente del sistema Chingaza, encargado de abastecer a la capital colombiana.

El informe detalla que el embalse comenzó el año con un 70% de su capacidad, pero ha experimentado descensos continuos: se registró un nivel cercano al 40% en febrero, fluctuó entre el 30% y el 40% en marzo, y en abril se redujo a menos del 30%. Actualmente, en mayo, se mantiene alrededor de ese valor, según la institución ambiental.

Hay un agravamiento del riesgo para millones de usuarios si la próxima temporada seca se extiende por cuatro o cinco meses, en línea con las proyecciones de organismos internacionales.

El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, resaltó en entrevista con Noticias Caracol que, aunque estos descensos no son inéditos para la época, “si se cumplen las predicciones de las agencias internacionales y del Ideam y no tenemos precipitaciones fuertes a partir del mes de junio, los embalses podrían no recuperarse”.

Frente a este panorama, las autoridades ambientales han desplegado medidas preventivas y limitaciones urbanísticas, considerando que la actual recuperación de los cuerpos de agua es insuficiente para afrontar un escenario de lluvias escasas, según precisó la CAR.