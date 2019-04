El notable cambio físico de Román, El Original: "Me veía gordo, no me sentía cómodo con mi cuerpo"

Popularidad, imagen, familia, noches y mujeres, en esta entrevista a fondo con el cantante del popular grupo de cumbia. "Me creía que era lindo porque estaba en la tele. Pero me di cuenta a tiempo y me bajé del caballo", dice