—No, porque a mi me gustó estar ahí, soy de mente deportiva, me encanta eso de treparme por todos lados. Pero decidí irme porque no podía demostrar la parte de actuación, que era la que a mi me interesaba de los medios. Yo vengo estudiando actuación desde los 11 años. En ese momento se empezaba a despertar todo el tema de Instagram y redes y junto con Combate empece a hacer mi caminito de contenidos audiovisuales en las redes. Eso me permitió abrirme hacia ShowMatch y después a Pol-Ka. Todo estaba en movimiento al mismo tiempo que Combate y luego de cuatro años en el ciclo de El Nueve, hice mi primer bolo en Pol-Ka.

2.—¿Te renocés "tranquila" en el sexo ¿Tu novio también es así?