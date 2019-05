-Es así. Yo nunca me prendo en los homenajes que se le hacen a Luis. En algunos pruebo y después desisto. En otros no me convocan. Y en otros veo cómo es la movida y trato de no estar. Motivos tengo miles pero no viene al caso porque son músicos que respeto mucho y a la mayoría los quiero mucho también. Es un tema muy personal que me afecta.