Spinetta me cambió la vida, me cambió la forma de pensar y ver las cosas. Me enseñó que hay buscar un norte y, una vez que está claro el proyecto, avanzar con lo que se tenga y como se pueda, sin joder a nadie, sin molestar, en silencio. Me mostró que, más allá de talentos individuales, necesitamos apoyarnos en otros para llevar a cabo nuestros sueños, para materializarlos. En todo este proceso hay personas que fueron indispensables: Pricky, Dhani y Aníbal. Cada uno aportó lo suyo y me guiaron. "El Flaco" me enseñó a animarme, a no claudicar, me mostró la sutileza del arte, que -en su obra- va mucho más allá de la letra y la música de las canciones.