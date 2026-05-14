Venezuela

Líderes y ex presos políticos inician una “gran cruzada” para relanzar a la oposición en Venezuela

Los dirigentes, que hasta hace semanas se encontraban en las cárceles, se reunirán en el estado Táchira, bastión de la disidencia, con la mirada puesta en unas eventuales elecciones

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Los políticos opositores venezolanos Jesús Armas y Juan Pablo Guanipa saludan a familiares de los presos políticos fuera del centro de detención del Helicoide después de que ambos fueran liberados de su detención, mientras el grupo de derechos Foro Penal dice que algunos presos políticos fueron liberados el domingo y que está revisando más casos, en Caracas, Venezuela, 8 de febrero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
Los políticos opositores venezolanos Jesús Armas y Juan Pablo Guanipa saludan a familiares de los presos políticos fuera del centro de detención del Helicoide después de que ambos fueran liberados de su detención, mientras el grupo de derechos Foro Penal dice que algunos presos políticos fueron liberados el domingo y que está revisando más casos, en Caracas, Venezuela, 8 de febrero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Hasta hace pocas semanas, algunos de ellos compartían centro de reclusión. Y este sábado 16 de mayo, coincidirán todos en un acto que se realizará en el estado de Táchira, histórico bastión de la oposición venezolana, para exigir la liberación de todos los presos políticos y una transición a la democracia.

Dirigentes políticos como Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano, Roland Carreño, Biagio Pilieri y Williams Dávila, así como el defensor de Derechos Humanos Javier Tarazona, antiguos presos políticos bajo el régimen chavista, se concentrarán en la región tachirense en una actividad que marca el relanzamiento de la disidencia tras años de persecución.

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“Es el inicio de una gran cruzada nacional por la libertad de los presos políticos y de Venezuela”, resume Karim Vera, vocera de Primero Justicia, partido que forma parte de la Plataforma Unitaria Democrática, principal alianza opositora.

El retorno

La mayoría de ellos fueron detenidos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando sin mostrar las actas de escrutinio el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro.

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El anuncio del CNE provocó una ola de protestas que fue aplastada a sangre y fuego por Maduro, dejando un saldo de 25 muertos -según la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas- y unas dos mil personas detenidas.

El dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, pasó año y medio preso. REUTERS/William Sanchez
El dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, pasó año y medio preso. REUTERS/William Sanchez

El hostigamiento obligó a la oposición a suspender sus reuniones públicas y un importante número de dirigentes se fueron a la clandestinidad o el exilio.

Todo eso cambió a partir del 3 de enero, cuando Estados Unidos atacó militarmente Venezuela y capturó a Maduro y su esposa Cilia Flores. Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada, anunció el inicio de un “nuevo momento político” y firmó una Ley de Amnistía que facilitó la liberación de centenares de presos políticos, aunque hoy siguen tras las rejas unos 457, según la ONG Foro Penal.

Los dirigentes de la Plataforma Unitaria han retomado paulatinamente sus encuentros y visitas en los estados, al tiempo que tratan de tender puentes con otros factores de la sociedad para impulsar su “hoja de ruta” hacia una transición, que pasa por una negociación con el gobierno chavista para celebrar elecciones libres.

“Ejerzamos toda la presión que sea necesaria para lograr las condiciones, ir a elecciones y que cambie Venezuela para siempre”, expresó Guanipa rumbo al estado Táchira, que este sábado 16 de mayo medirá el pulso de la unidad opositora frente al chavismo.

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