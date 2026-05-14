México

Pensión del Bienestar 2026: qué beneficiarios cobran si pago de 6 mil 400 pesos el viernes 15 de mayo

La entrega escalonada busca evitar aglomeraciones y prioriza la seguridad de las personas adultas mayores durante el proceso de cobro

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La dispersión en dos días responde a la organización que implementó la Secretaría del Bienestar para hacer más eficiente la entrega.
La dispersión en dos días responde a la organización que implementó la Secretaría del Bienestar para hacer más eficiente la entrega.

Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar continúan recibiendo sus pagos de 6,400 pesos correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026.

La Secretaría del Bienestar ha determinado un calendario de entrega basado en la inicial del primer apellido para organizar el acceso a los apoyos y reducir la formación de filas en las sucursales.

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Esta dispersión de pagos forma parte de la segunda semana de entrega escalonada, programada entre el 11 y el 15 de mayo, de acuerdo con el calendario oficial difundido por la Secretaría del Bienestar.

El mecanismo tiene como objetivo evitar aglomeraciones en las instalaciones del Banco del Bienestar, así como prevenir traslados innecesarios, priorizando la seguridad sanitaria y la eficiencia en la distribución de los recursos.

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Pensión del Bienestar
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar reciben su pago de 6,400 pesos correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026. FOTO: BIENESTAR7CUARTOSCURO.COM

Cuáles son las letras que reciben su pago este viernes 15 de mayo

De acuerdo con el calendario oficial de pagos son las personas adultas mayores con la letra M en su primer apellido quienes reciben el viernes 15 de mayo su pago de la Pensión para el Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026.

Sin embargo, es importante mencionar que si tu apellido es la letra M debes tener paciencia si no recibes tu pago el día viernes 15 de mayo ya que el deposito para esta letra no será únicamente este día sino que continuará durante el lunes 18 de mayo.

Recuerda que los fondos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, la cual permite realizar retiros sin comisión en cualquier sucursal y efectuar pagos en comercios que aceptan este método.

Calendario oficial de pagos de la Pensión del Bienestar de la semana del 11 al 15 de mayo

  • Martes 12 de mayo: G
  • Miércoles 13 de mayo: H, I, J, K
  • Jueves 14 de mayo: L
  • Viernes 15 de mayo: M
calendario mayo pensión del bienestar
Las autoridades recomiendan no compartir el NIP, rechazar ayuda de desconocidos y revisar el saldo mediante la app o en sucursal.

Consejos para los adultos mayores que reciben su pago

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios:

  • No compartir su NIP
  • Rechazar ayuda de desconocidos en cajeros automáticos
  • Consultar su saldo a través de la aplicación bancaria, en ventanillas o llamando al 800 900 2000, teniendo a la mano la tarjeta y el año de nacimiento.

El programa subraya que ningún trabajador está autorizado para solicitar dinero o comisión por liberar los recursos, y exhorta a la población a mantenerse alerta ante posibles fraudes y verificar información únicamente por los canales oficiales del Gobierno de México.

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