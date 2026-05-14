México

La ABM lo hace oficial: a partir del 1 de julio, los bancos pedirán identificación para retirar o depositar más de 140,000 pesos en ventanilla

A partir de julio de 2026, es obligatorio presentar INE, pasaporte o cédula profesional vigente, y en algunos casos datos biométricos, para que las sucursales bancarias autoricen operaciones de alto valor en efectivo

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Hombre de espaldas a la cámara entrega un formulario y billetes mexicanos a una cajera sonriente en una ventanilla de banco.
Si el usuario no presenta la documentación solicitada, el banco no podrá procesar la transacción y registrará el intento como un movimiento no concluido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 1 de julio de 2026, los principales bancos de México exigirán a sus clientes presentar una identificación oficial cuando realicen retiros o depósitos en efectivo superiores a 140,000 pesos en ventanilla.

La nueva disposición responde a la necesidad de reforzar la seguridad en las operaciones de alto monto. El objetivo es prevenir fraudes, reducir riesgos de robo y combatir el lavado de dinero.

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La ABM, encabezada por Emilio Romano, detalló que este esquema también busca alinear los procedimientos financieros de México con estándares internacionales y promover alternativas digitales para disminuir el uso de efectivo en transacciones sensibles.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Si el usuario no presenta la documentación solicitada, el banco no podrá procesar la transacción y registrará el intento como un movimiento no concluido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta disposición no afecta las operaciones cotidianas ni los montos menores, y tampoco modifica los límites de retiro en cajeros automáticos, que seguirán entre 7,000 y 12,000 pesos según la institución.

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Supervisión y autoridades involucradas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Vista interior de una ventanilla bancaria mostrando una estación de trabajo equipada con computadora, teléfono y documentos, mientras una empleada espera para atender al próximo cliente. La imagen resalta el ambiente profesional y la importancia de la gestión documental en el sector financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación de la medida será supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México (Banxico) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en lo referente al control fiscal. La ABM actúa como organismo coordinador del sector.

Estas autoridades han señalado que la medida responde también a la detección de irregularidades y sanciones previas impuestas a instituciones financieras, y refuerza los controles para evitar el uso del sistema bancario en actividades ilícitas.

Recomendaciones para los usuarios

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El impacto será mayor para quienes realicen pagos en efectivo por la compra de bienes de alto valor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas del sector financiero recomiendan a los clientes:

  • Mantener siempre una identificación oficial vigente.
  • Tener actualizados sus datos bancarios.
  • Avisar al banco con anticipación si planean un retiro o depósito de alto monto.
  • Considerar transferencias electrónicas como alternativa para operaciones mayores a 140,000 pesos.
  • Consultar los protocolos específicos de cada banco, ya que podrían existir diferencias operativas.

Las operaciones por debajo del límite establecido no tendrán alteraciones. El impacto será mayor para quienes realicen pagos en efectivo por la compra de bienes de alto valor, como inmuebles o vehículos, ya que ahora la identificación oficial será requisito obligatorio.

La medida responde a lineamientos de seguridad financiera y refuerza la prevención de fraudes y operaciones ilícitas, en cumplimiento con estándares internacionales sobre manejo de efectivo.

El fundamento se encuentra en las reglas de prevención de lavado de dinero y controles internos de las entidades financieras, aunque la ABM y las instituciones han recalcado que la medida tiene un enfoque operativo y de seguridad, no recaudatorio.

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