La ABM lo hace oficial: a partir del 1 de julio, los bancos pedirán identificación para retirar o depositar más de 140,000 pesos en ventanilla

Si el usuario no presenta la documentación solicitada, el banco no podrá procesar la transacción y registrará el intento como un movimiento no concluido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 1 de julio de 2026, los principales bancos de México exigirán a sus clientes presentar una identificación oficial cuando realicen retiros o depósitos en efectivo superiores a 140,000 pesos en ventanilla.

La nueva disposición responde a la necesidad de reforzar la seguridad en las operaciones de alto monto. El objetivo es prevenir fraudes, reducir riesgos de robo y combatir el lavado de dinero.

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La ABM, encabezada por Emilio Romano, detalló que este esquema también busca alinear los procedimientos financieros de México con estándares internacionales y promover alternativas digitales para disminuir el uso de efectivo en transacciones sensibles.

Si el usuario no presenta la documentación solicitada, el banco no podrá procesar la transacción y registrará el intento como un movimiento no concluido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta disposición no afecta las operaciones cotidianas ni los montos menores, y tampoco modifica los límites de retiro en cajeros automáticos, que seguirán entre 7,000 y 12,000 pesos según la institución.

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Supervisión y autoridades involucradas

Vista interior de una ventanilla bancaria mostrando una estación de trabajo equipada con computadora, teléfono y documentos, mientras una empleada espera para atender al próximo cliente. La imagen resalta el ambiente profesional y la importancia de la gestión documental en el sector financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación de la medida será supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México (Banxico) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en lo referente al control fiscal. La ABM actúa como organismo coordinador del sector.

Estas autoridades han señalado que la medida responde también a la detección de irregularidades y sanciones previas impuestas a instituciones financieras, y refuerza los controles para evitar el uso del sistema bancario en actividades ilícitas.

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Recomendaciones para los usuarios

El impacto será mayor para quienes realicen pagos en efectivo por la compra de bienes de alto valor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas del sector financiero recomiendan a los clientes:

Mantener siempre una identificación oficial vigente.

Tener actualizados sus datos bancarios.

Avisar al banco con anticipación si planean un retiro o depósito de alto monto.

Considerar transferencias electrónicas como alternativa para operaciones mayores a 140,000 pesos.

Consultar los protocolos específicos de cada banco, ya que podrían existir diferencias operativas.

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Las operaciones por debajo del límite establecido no tendrán alteraciones. El impacto será mayor para quienes realicen pagos en efectivo por la compra de bienes de alto valor, como inmuebles o vehículos, ya que ahora la identificación oficial será requisito obligatorio.

La medida responde a lineamientos de seguridad financiera y refuerza la prevención de fraudes y operaciones ilícitas, en cumplimiento con estándares internacionales sobre manejo de efectivo.

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El fundamento se encuentra en las reglas de prevención de lavado de dinero y controles internos de las entidades financieras, aunque la ABM y las instituciones han recalcado que la medida tiene un enfoque operativo y de seguridad, no recaudatorio.