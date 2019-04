—De casualidad. Yo trabajaba en una radio zonal de cumbia: era el conductor y el productor del programa, todo. Yo escuchaba a los grupos, y trajeron una banda, Chajá. "¿Te animás a tocar?", me dijeron. "Sí, obvio", Muy caradura. Me gustaban mucho Los Pericos, el Bahiano, y yo lo copiaba al momento de cantar. Probé cantando en una banda de cumbia reggae que se llamaba Ben Laden. Hasta que una persona me hace la propuesta para armar algo nuevo: tenía una maqueta de lo que hoy es El Original. "Mirá, tengo esta idea", me dijo. "No, perdóname, pero no los puedo dejar tirados a los chicos de Ben Laden". Pero no apareció trabajo, se desarmó la banda, y llamé a esta persona: "Che, se terminó lo que tenía, ¿querés que probemos eso?". "Bueno, dale". Probamos con mi voz, me gustó, a ellos les gustó, y a partir de ahí empezamos a idear lo que fue El Original.