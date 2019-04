"A mí me dio mucha pena que mi papá no nos pueda disfrutar a nosotros, sus hijos, porque él vivió siempre en Estados Unidos. Y cuando me convertí en mamá escribí eso en Instagram (una carta). Yo le pedía disculpas por si lo maltraté o destraté, escuchando la campana de mi mamá, y él me mandó un mail con su teléfono para que lo llamara. Pero no lo hice en el momento porque me dio bronca, pensé '¿por qué no lo hizo antes, cuando yo quedé embarazada o cuando nació Lola?'. Pero ahora tenía la necesidad de contar con mi papá, de contar con un abuelo para mi hija", agregó sobre la decisión que tomó al comunicarse con su padre e invitarlo al cumpleaños de su beba.