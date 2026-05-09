La CFE celebra 50 millones de usuarios con un billete especial de la Lotería Nacional

El alcance de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegó a 50 millones de usuarios en México, un hito que fue celebrado con la emisión de un billete conmemorativo de la Lotería Nacional y un sorteo especial. El evento subrayó el papel estratégico de la empresa pública en la soberanía energética y el desarrollo social, según destacaron las autoridades presentes.

El billete conmemorativo lleva el mensaje “50 millones de razones para seguir iluminando a México” y está vinculado al Sorteo Superior No. 2887, que ofrece un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series. El sorteo se realizará el viernes 19 de junio de este año y, según la Lotería Nacional, 2,4 millones de cachitos recorrerán el país como símbolo del avance en la cobertura eléctrica.

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La cifra de 50 millones y lo que representa para México

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, remarcó: “Hoy la Comisión Federal de Electricidad alcanza los 50 millones de usuarios conectados al servicio eléctrico en todo el país. Sí, es una cifra histórica. Pero lo verdaderamente importante no es solamente el número, sino lo que representa para millones de familias mexicanas”.

La funcionaria explicó que este logro implica hogares iluminados, escuelas operando, hospitales en funcionamiento y comercios que abren cada día. “Celebramos que, después de casi 90 años, la Comisión Federal de Electricidad sigue y seguirá iluminando vidas, iluminando México”, aseguró Calleja Alor.

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Testimonios y reconocimiento a los trabajadores

Durante la presentación, Enrique Hernández, usuario registrado como el número 50 millones, agradeció a la CFE por llevar la electricidad a su comunidad, La Raya, en Zimatlán de álvarez, Oaxaca. Hernández relató que hace poco más de una semana llegó la luz a su localidad, lo que transformó la vida de los habitantes. Agradeció especialmente la invitación a la Ciudad de México para participar en la ceremonia, donde también estuvieron presentes Emeteria Luis Gómez y Luis Enrique Hernández, usuarios representativos del logro.

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, subrayó que la institución, con casi 256 años de historia, ha dado visibilidad a las grandes causas nacionales y reconoció el trabajo de quienes han hecho posible el desarrollo energético. “Este billete conmemorativo reconoce una causa profundamente estratégica para México: la soberanía energética y el fortalecimiento de una empresa pública que durante generaciones ha llevado bienestar, desarrollo y esperanza a millones de familias mexicanas”, afirmó Salomón.

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La soberanía energética y la visión de Estado

Según la directora de la Lotería Nacional, la llegada a 50 millones de usuarios es mucho más que una estadística: representa la consolidación de un proyecto nacional que ha extendido la energía a ciudades, comunidades rurales y pueblos originarios.

El hecho, según explicaron, solo fue posible gracias al esfuerzo de miles de trabajadores y a una visión de Estado que entiende la energía eléctrica como un derecho y no como una mercancía.

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Olivia Salomón también resaltó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las reformas que buscan fortalecer el carácter público de la CFE. Enfatizó que la energía debe ser considerada un derecho de todos los mexicanos y no un bien sujeto a las reglas del mercado.

Un mensaje que recorre el país

El billete conmemorativo de la Lotería Nacional llevará por todo México el mensaje de que “cuando el desarrollo llega a todas y a todos, también se fortalece la justicia social y la soberanía nacional”. Así lo expresó Olivia Salomón, quien destacó la dimensión simbólica de los millones de cachitos que estarán disponibles para la ciudadanía.

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Este reconocimiento, al alcanzar 50 millones de usuarios conectados, refuerza la misión de la CFE y de sus trabajadores, quienes ahora ven reflejado su esfuerzo en una celebración nacional que une historia, servicio público y la convicción de seguir llevando electricidad a cada rincón del país.