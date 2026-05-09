México

La CFE celebra 50 millones de usuarios con un billete especial de la Lotería Nacional

El reconocimiento al avance en la cobertura eléctrica nacional se expresó con un billete conmemorativo de la Lotería Nacional, que celebró el esfuerzo de trabajadores y destacó la importancia del servicio para millones de familias

Guardar
Google icon
CFE_Lotenal_02

El alcance de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegó a 50 millones de usuarios en México, un hito que fue celebrado con la emisión de un billete conmemorativo de la Lotería Nacional y un sorteo especial. El evento subrayó el papel estratégico de la empresa pública en la soberanía energética y el desarrollo social, según destacaron las autoridades presentes.

El billete conmemorativo lleva el mensaje “50 millones de razones para seguir iluminando a México” y está vinculado al Sorteo Superior No. 2887, que ofrece un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series. El sorteo se realizará el viernes 19 de junio de este año y, según la Lotería Nacional, 2,4 millones de cachitos recorrerán el país como símbolo del avance en la cobertura eléctrica.

PUBLICIDAD

CFE_Lotenal_01

La cifra de 50 millones y lo que representa para México

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, remarcó: “Hoy la Comisión Federal de Electricidad alcanza los 50 millones de usuarios conectados al servicio eléctrico en todo el país. Sí, es una cifra histórica. Pero lo verdaderamente importante no es solamente el número, sino lo que representa para millones de familias mexicanas”.

La funcionaria explicó que este logro implica hogares iluminados, escuelas operando, hospitales en funcionamiento y comercios que abren cada día. “Celebramos que, después de casi 90 años, la Comisión Federal de Electricidad sigue y seguirá iluminando vidas, iluminando México”, aseguró Calleja Alor.

PUBLICIDAD

Testimonios y reconocimiento a los trabajadores

Durante la presentación, Enrique Hernández, usuario registrado como el número 50 millones, agradeció a la CFE por llevar la electricidad a su comunidad, La Raya, en Zimatlán de álvarez, Oaxaca. Hernández relató que hace poco más de una semana llegó la luz a su localidad, lo que transformó la vida de los habitantes. Agradeció especialmente la invitación a la Ciudad de México para participar en la ceremonia, donde también estuvieron presentes Emeteria Luis Gómez y Luis Enrique Hernández, usuarios representativos del logro.

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, subrayó que la institución, con casi 256 años de historia, ha dado visibilidad a las grandes causas nacionales y reconoció el trabajo de quienes han hecho posible el desarrollo energético. “Este billete conmemorativo reconoce una causa profundamente estratégica para México: la soberanía energética y el fortalecimiento de una empresa pública que durante generaciones ha llevado bienestar, desarrollo y esperanza a millones de familias mexicanas”, afirmó Salomón.

La soberanía energética y la visión de Estado

Según la directora de la Lotería Nacional, la llegada a 50 millones de usuarios es mucho más que una estadística: representa la consolidación de un proyecto nacional que ha extendido la energía a ciudades, comunidades rurales y pueblos originarios.

El hecho, según explicaron, solo fue posible gracias al esfuerzo de miles de trabajadores y a una visión de Estado que entiende la energía eléctrica como un derecho y no como una mercancía.

Olivia Salomón también resaltó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las reformas que buscan fortalecer el carácter público de la CFE. Enfatizó que la energía debe ser considerada un derecho de todos los mexicanos y no un bien sujeto a las reglas del mercado.

Un mensaje que recorre el país

El billete conmemorativo de la Lotería Nacional llevará por todo México el mensaje de que “cuando el desarrollo llega a todas y a todos, también se fortalece la justicia social y la soberanía nacional”. Así lo expresó Olivia Salomón, quien destacó la dimensión simbólica de los millones de cachitos que estarán disponibles para la ciudadanía.

Este reconocimiento, al alcanzar 50 millones de usuarios conectados, refuerza la misión de la CFE y de sus trabajadores, quienes ahora ven reflejado su esfuerzo en una celebración nacional que une historia, servicio público y la convicción de seguir llevando electricidad a cada rincón del país.

Temas Relacionados

Lotería NacionalSoberanía EnergéticaCFEmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ochoa ya se reportó en México: “Me siento con muchas ganas de seguir aportando”

El arquero de cuarenta años se convierte en el primer futbolista en el extranjero que llega al país para incorporarse en el CAR

Ochoa ya se reportó en México: “Me siento con muchas ganas de seguir aportando”

Guillermo del Toro confesó que tras el “El Laberinto del Fauno” vio cerca el fin de su carrera

El realizador mexicano fue distinguido como “Miembro de Honor del Instituto Británico”

Guillermo del Toro confesó que tras el “El Laberinto del Fauno” vio cerca el fin de su carrera

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de mayo? Línea 7 del STC presenta retrasos y desalojos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de mayo? Línea 7 del STC presenta retrasos y desalojos

Henry Martin se lanza contra Pumas y asegura que buscaron ganar por “medios raros”

El capitán azulcrema convirtió la polémica por alineación indebida en un tema de ética deportiva y a dejarlo todo en el Clásico Capitalino

Henry Martin se lanza contra Pumas y asegura que buscaron ganar por “medios raros”

Efraín Juárez borra sus redes sociales previo al clásico capitalino entre Pumas y América

El director técnico de Pumas borró su cuenta de Instagram horas antes del partido de vuelta de cuartos de final ante América, generando incertidumbre en la previa del clásico capitalino

Efraín Juárez borra sus redes sociales previo al clásico capitalino entre Pumas y América
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina decomisa cargamento de metanfetamina en Manzanillo: iba rumbo a Nueva Zelanda disfrazado de compactadoras de cartón

Marina decomisa cargamento de metanfetamina en Manzanillo: iba rumbo a Nueva Zelanda disfrazado de compactadoras de cartón

Madres Buscadoras de Jalisco localizaron 28 bolsas con restos humanos y osamentas cerca del aeropuerto de Guadalajara

Golpe a Los Mayos: Marina destruye narcolaboratorio y plantío de marihuana en Culiacán

Trasladan a penales federales a “El Señor de la V” y a “El Chivis”, líderes de células de los cárteles de Sinaloa y Juárez en Chihuahua

Estas serían las razones por las que Fernando Yael “N” habría desaparecido a su madre en la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro confesó que tras el “El Laberinto del Fauno” vio cerca el fin de su carrera

Guillermo del Toro confesó que tras el “El Laberinto del Fauno” vio cerca el fin de su carrera

Bruno Mars conquista a fans mexicanos al cantar “Lo arriesgo todo” completamente en español

¿Quién es Kakalo? El artista revelación del regional mexicano que llega al Festival Arre 2026

Alex Ubago celebró 25 años de “¿Qué pides tú?” con una noche de nostalgia y emoción en el Teatro Metropólitan de la CDMX

Edén Muñoz pospone show en Los Mochis, Sinaloa tras incendio en centro comercial: “No es momento de celebrar”

DEPORTES

Henry Martin se lanza contra Pumas y asegura que buscaron ganar por “medios raros”

Henry Martin se lanza contra Pumas y asegura que buscaron ganar por “medios raros”

Efraín Juárez borra sus redes sociales previo al clásico capitalino entre Pumas y América

Gil Mora elogia a la Selección de Corea del sur, rival del Tri en el Mundial 2026

DT de Toluca explota tras la goleada 7-1 contra América y anuncia su retiro anticipado del futbol femenil

Matías Almeyda podría llegar a ser entrenador de Rayados de Monterrey