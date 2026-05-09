México

Así reaccionó Claudia Sheinbaum ante supuesta campaña de desprestigio de Javier Milei

De acuerdo con el movimiento de la Cuarta Transformación, existe una campaña mediática en contra de los mandatarios de México y de Colombia

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Claudia Sheinbaum reaccionó a la supuesta campaña de desprestigio financiada por Javier Milei. (Foto: EFE)
Claudia Sheinbaum reaccionó a la supuesta campaña de desprestigio financiada por Javier Milei. (Foto: EFE)

El pasado 6 de mayo de 2026, desde la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre la campaña de desprestigio que presuntamente se le atribuye al presidente argentino, Javier Milei, y al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, de la cual afirmó no tendrá impacto sobre el proyecto de izquierda denominado la Cuarta transformación.

“Mientras sigamos cerca del pueblo no nos van a hacer nada, por más campañas, por más falsas noticias, porque hay una cosa que tenemos nosotros, y es autoridad moral”, apuntó desde Palacio Nacional.

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Sheinbaum ve vinculación entre grupos de España, EEUU y Argentina

La investigación llevada a cabo por Diario Red América Latina, incluyó registros de audios de “WhatsApp, Signal y Telegram” que revelan una supuesta conversación entre el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, donde se habría revelado cómo fue indultado por Estados Unidos.

De acuerdo con esta investigación, el presidente argentino Javier Milei habría aportado 350 mil dólares para conformar un equipo de comunicación regional encargado de impulsar una campaña mediática en contra de los mandatarios de México, Claudia Sheinbaum, y de Colombia, Gustavo Petro.

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Claudia Sheinbaum habla sobre supuesta campaña de desprestigio en la que Javier Milei habría aportado más de 300 mil dólares. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum habla sobre supuesta campaña de desprestigio en la que Javier Milei habría aportado más de 300 mil dólares. (Foto: Presidencia)

Hay una derecha internacional vinculada con estos grupos de España, algunos grupos de Estados Unidos, de Argentina y de otros países que tienen una red, una red de redes para las redes sociales -digamos- que son los que se encargan, entre otros, de estar difundiendo noticias falsas”, precisó la mandataria mexicana este 6 de mayo.

Campaña de desprestigio sería por no coincidir con gobiernos soberanos

La presidenta de México aseguró que el supuesto golpeteo político internacional a su gobierno se debe a que: “No les gustan los gobiernos que gobiernan para su pueblo. No les gustan los gobiernos que mantienen su soberanía. No les gustan. No les gusta el Humanismo Mexicano, prefieren adorar a Cortés, que a Miguel Hidalgo y Costilla”.

Durante la conferencia del miércoles, la presidenta afirmó que las conferencias matutinas permiten informar y debatir sobre las fake news, mencionando como ejemplo aquellas que, según dijo, habrían sido financiadas por Javier Milei:

“Fíjense, si no existiera “La mañanera”, no podríamos estar diciendo de dónde viene todo esto. Y al mismo tiempo, garantizar que seguimos cerca del pueblo”.

Claudia Sheinbaum habla sobre supuesta campaña de desprestigio en la que Javier Milei habría aportado más de 300 mil dólares. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum habla sobre supuesta campaña de desprestigio en la que Javier Milei habría aportado más de 300 mil dólares. (Foto: Presidencia)

La presidenta de México insta a seguir principios

Sheinbaum detalló que podrán instaurar en países extranjeros campañas de desprestigio en contra de su gobierno, sin embargo, al mantener los principios instaurados por la Cuarta Transformación, podrán hacerle frente:

  • “Primero. Es mantener nuestros principios: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.
  • “Segundo. Es estar cerca del pueblo. Mientras sigamos cerca del pueblo no nos van a hacer nada, por más campañas, por más falsas noticias, porque hay una cosa que tenemos nosotros, y es autoridad moral, y la gente lo sabe“.

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