Murió Germán Vargas Lleras: esta fue la última vez que apareció en público y reavivó expectativas sobre su posible regreso a la política

El video publicado por Cambio Radical presenta imágenes del exvicepresidente en su despacho, con una reflexión sobre su trayectoria - crédito @PCambioRadical/X

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras murió en la noche del viernes 8 de mayo a los 64 años en Bogotá, en el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Su deceso se produjo luego de varios meses de complicaciones de salud que lo llevaron a permanecer bajo tratamiento médico en Colombia y en el exterior, particularmente en Houston, Estados Unidos, donde recibió quimioterapias.

Su fallecimiento golpeó la expectativa que había acompañado a los seguidores del dirigente de regresar a la vida política dada su trayectoria durante años. Su ausencia progresiva del escenario público se había convertido en uno de los hechos más notorios del panorama político reciente en Colombia.

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La salida de Germán Vargas Lleras de la vida política no ocurrió de manera abrupta, sino a través de una disminución sostenida de sus apariciones públicas. Durante varios meses, el dirigente de Cambio Radical dejó de participar en debates, giras por el país y actividades partidistas, mientras avanzaba su tratamiento médico.

Su último periodo de visibilidad estuvo marcado por su imposibilidad de acompañar a los candidatos de su colectividad en las campañas legislativas. Esta situación coincidió con un momento clave del calendario electoral, en el que su figura había sido tradicionalmente influyente dentro de su partido.

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El último mensaje político y la expectativa de regreso

La última aparición pública de Germán Vargas Lleras ocurrió el 4 de marzo, a través de un video difundido con el objetivo de respaldar a la bancada de Cambio Radical en las elecciones al Congreso. El material audiovisual fue presentado como un mensaje institucional, aunque estuvo centrado en su figura.

En la grabación, el exvicepresidente expresó: “He visto este país levantarse muchas veces con esfuerzo, con decisiones difíciles, con gente que creyó en el rumbo. Por eso preocupa ver cómo hoy se perdió el rumbo”.

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El video mostraba al dirigente en una secuencia de imágenes que incluían su paso por un despacho, registros de su trayectoria política y escenas asociadas a episodios de violencia en Colombia. En una parte del material se evidenciaba su mano izquierda con la ausencia de tres dedos, consecuencia del atentado con un libro bomba ocurrido en 2002.

En el mismo mensaje, añadió: “Este no es momento de improvisar. Es momento de corregir” y posteriormente llamó a la ciudadanía a participar en el proceso electoral con la frase: “Elijamos bien, recuperemos el rumbo”.

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Aunque el contenido no anunciaba una candidatura, el formato del mensaje y su tono fueron interpretados dentro del contexto político como una señal de posible reaparición en escenarios futuros de poder.

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