John Krasinksi, a quien tal vez conozcan de series como The Office, participó de la audición cuando los Vengadores buscaban al valiente que luciera con orgullo la estrella de Steve Rogers. Pero él mismo declinó la oferta, lo que también suena a aquel dicho popular: "No me voy porque me echan, sino porque quiero…". Según John, cuando tenía el traje puesto se cruzó con Chris Hemsworth vestido como Thor. Y cayó en la realidad: "Esto es estúpido -pensó-. No soy el Capitán América". A Chris Evans, en cambio, le sobra espalda para cargar con semejante mochila.