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El Metro de Madrid estará abierto hasta las 2:30 de la madrugada por la visita del Papa León XIV a la capital

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) reforzará hasta un 125% la frecuencia en algunas líneas para facilitar la movilidad de los peregrinos

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Metro de Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)
Metro de Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que Metro de Madrid cerrará a las 2:30 de la madrugada como medida excepcional por la la visita del Papa León XIV, entre el sábado 6 y el domingo 7 de junio ante la “llegada masiva de ciudadanos de todo el mundo” por la visita del Papa León XIV a la capital.

Durante en el encuentro informativo autonómico La España vertebrada, organizado por el diario El Mundo, la dirigente madrileña ha recordado que además habrá un refuerzo de trenes para facilitar la movilidad “atendiendo a la demanda, coincidiendo con la vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima y el entorno de la Castellana”.

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Aumenta la frecuencia de trenes pero cierran estaciones

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) reforzará hasta un 125% la frecuencia de trenes en algunas líneas de la red de Metro para facilitar la movilidad de los peregrinos entre el 6 y el 9 de junio. La compañía metropolitana aumentará el servicio los días 6, 7 y 8 de junio con hasta 42 trenes adicionales. Además, con motivo de la misa prevista para el 7 de junio, se pondrán en circulación 55 convoyes para atender el incremento de la demanda previsto durante la jornada.

Así, durante el sábado, esta subida se aplicará a las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 en determinadas franjas horarias, entre las 11:00 horas y el cierre del servicio. Por su parte, el domingo se activará un dispositivo especial en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10, donde las frecuencias se elevarán hasta un 100% durante las horas centrales del día, desde el inicio de la circulación y hasta las 21:30 horas.

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El lunes 8 se reforzarán las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 entre las 16:30 y las 23:00 horas, con incrementos de hasta un 75% en el número de trenes. Por su parte, el martes 9 la línea 8 contará con un refuerzo de hasta un 25% entre las 8:00 y las 11:00 horas.

Este plan de movilidad contempla también la suspensión del servicio en algunas estaciones y en las que, además, no se efectuará parada “para garantizar la seguridad de los viajeros”. En este sentido, el día 6, a partir de las 17:00 horas, la estación de Nuevos Ministerios estará inhabilitada en las entradas más próximas a la Plaza de Lima, donde se celebrará la vigilia con los jóvenes, aunque se mantendrá el tránsito interior hacia las salidas del Centro Comercial, Orense y Agustín de Betancourt. La situación volverá a la normalidad a las 22:00 horas. Por su parte, las de Cuzco y Santiago Bernabéu —actualmente en obras— tampoco estarán operativas.

Las afecciones al tráfico por la visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio comenzarán "de manera muy significativa" esta medianoche con la ocupación de la Plaza de Lima, de modo que únicamente se podrá circular por la glorieta y con determinadas limitaciones

Varias estaciones cerrarán sus puertas

Para la jornada del domingo, desde el inicio del servicio y hasta las 10:00 horas, varias estaciones del centro de la capital permanecerán cerradas, entre ellas Bilbao, Tribunal, Plaza de España, Noviciado, Ópera, Sol, Sevilla, Banco de España, Retiro, Príncipe de Vergara, Serrano, Colón, y Chueca, por lo que los convoyes no se detendrán en ellas. En el caso de Sol, estará abierta, con el pasillo de correspondencia con Gran Vía cerrado, y contará con parada de trenes entre las 6:05 y las 7:00.

Asimismo, entre las 10:00 y las 14:00 horas dejarán de estar operativas las estaciones de Colón, Serrano, Velázquez, Retiro, Banco de España, Sevilla y Chueca. No obstante, estas medidas podrán modificarse en función de las indicaciones que establezcan la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos y las necesidades de seguridad pública.

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