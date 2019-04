Frente a estas declaraciones, Monti se comunicó con Teleshow y pidió derecho a réplica para contar su historia. La novia de Sergio Denis dijo: "Es una vergüenza que este señor este diciendo esto sobre mi persona, cuando no tienen idea como transcurrió la situación con Lucas, el papá de los chicos. Los momentos que yo he vivido son tremendos. Yo he transitado sola embarazos, partos, pidiéndome por favor que aborte. Yo pedí una perimetral en el año 2015, la violencia física que viví. A este abogado todas estas declaraciones le van a costar la matrícula. El que quiere ser padre lo es. Él no quiere ser padre. Él no pasa alimentos ni reconoce a la nena, a la cual desprecia y aborrece por completo. Voy a ir a la justicia, esto no corresponde. Se pasó todo el embarazo de mi hija menor diciéndome que era 'una incubadora caminando'".