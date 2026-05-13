Los memes que ha dejado la “Ajolotización” de la CDMX en la gestión de Clara Brugada

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México se ha sumergido en una transformación visual a menos de un mes de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte.

Un meme viraliza la transformación de Barney en Clara Brugada y ajolotes, haciendo referencia a la 'ajolotización' y el color morado de la 'Ciudad Morada' propuesta para la renovación de la CDMX. ((Captura de pantalla))

El auge de la llamada “ajolotización” ha teñido de morado puentes, muros, patrullas y elementos del transporte público, con el ajolote —anfibio emblemático de Xochimilco— como protagonista de murales y figuras distribuidas por la capital.

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El nuevo rostro urbano, impulsado por la jefa de Gobierno Clara Brugada, ha generado debate y memes en redes sociales.

Un meme viral muestra a Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX, transformándose progresivamente en un ajolote, aludiendo a la "ajolotización" y renovación de la ciudad. ((Captura de pantalla))

La mayoría de estas imágenes están generadas con Inteligencia Artificial y buscan exagerar la ajolotización.

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Mientras algunos consideran que pintar y decorar no resuelve los problemas de fondo, otros califican la iniciativa de innecesaria.

Este meme viral ironiza sobre el uso frecuente del color morado y la temática de ajolotes en la infraestructura renovada de la Ciudad de México, vinculándola con la figura de Clara Brugada. ((Captura de pantalla))

Qué dijo Clara Brugada ante críticas de ajolotización

La mandataria ha defendido el concepto, afirmando:

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Una imponente escultura de ajolote morado se erige en una avenida principal de la Ciudad de México, generando humor y debate sobre la renovación urbana y la campaña de Clara Brugada. ((Captura de pantalla))

“Si ajolotizar significa llenar de color lo que antes era gris, construir utopías, dibujar murales, transformar el espacio público, pintar de morado feminista, crear el Sistema Público de Cuidados, invertir en movilidad y electromovilidad, modernizar el Tren Ligero, construir cablebuses, entonces claro que estamos ajolotizando”.

La ajolotización de la ciudad consiste en una estrategia de identidad visual y renovación urbana liderada por el gobierno local, que busca preparar la capital para el evento deportivo internacional.

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Una imagen generada por IA muestra un ajolote dorado gigante reemplazando una estatua en una avenida de Ciudad de México, aludiendo a memes sobre la 'ajolotización' y la renovación urbana, destacando el humor asociado al color morado de las jacarandas. ((Captura de pantalla))

El proyecto ha incluido el relanzamiento del Tren Ligero, rebautizado como “El Ajolote”, y la presentación de “Ajologol” como mascota oficial de la sede mundialista.

Estas acciones buscan dar visibilidad al ajolote, que ya era popular por su aparición en el billete de 50 pesos y en diversa mercancía local.

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Obras públicas y críticas ciudadanas

La reconfiguración de la ciudad en vísperas del Mundial ha coincidido con la realización de obras de infraestructura, muchas de las cuales —como la modernización del Tren Ligero y el acondicionamiento de los alrededores del Estadio Azteca— han generado críticas por la premura y por la falta de conclusión de algunos trabajos.

Una representación humorística muestra a Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX, y un ajolote gigante en una escena apocalíptica con la Torre Latinoamericana de fondo, aludiendo a los memes de la 'ajolotización'. ((Captura de pantalla))

Las autoridades han invertido más de 2.300 millones de pesos en el Tren Ligero, lo que permitirá incrementar el flujo diario de usuarios y mejorar la conectividad hacia el estadio.

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En palabras de Brugada, la transformación de la ciudad va más allá de la estética:

“Como el ajolote, nuestra ciudad tiene mil caras, se transforma todos los días y resiste imparable en el diverso mosaico de los millones que la habitamos”.

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Un meme viral de Thanos y el Guantelete del Infinito se utiliza para ironizar la "ajolotización" y el uso del color morado en la renovación de la CDMX asociada a Clara Brugada. ((Captura de pantalla))

Además, la funcionaria ha sostenido que estas obras representan una forma de hacer justicia territorial con los pueblos originarios del sur capitalino y una reivindicación de la resistencia indígena.

Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, presenta la "ajolotización" del Tren Ligero con un diseño morado vibrante y humorístico. ((Captura de pantalla))

El término “ajolotización” surgió formalmente en la reinauguración del Tren Ligero, cuando la mandataria explicó que el ajolote simboliza la capacidad de adaptación y resistencia de la ciudad.

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Dewey de Malcom El de Enmedio protagonista de memes (Captura de pantalla))

A la vez, la presencia de la mascota “Ajologol” se ha extendido a placas conmemorativas, tarjetas de metro y mobiliario público, especialmente en zonas cercanas a los estadios.