"Se habló mucho de mi ida del programa. La verdad es que llegó un momento en que sentí que la cámara oculta para mí no iba más. Habíamos hecho tanto, pero tanto… 15 cámaras por semana, a tres años… Entonces llega un momento en el que no podés. Me ponía una máscara de látex toda cerrada, una bufanda y la boina. Y hasta cambiaba la voz. Aún así la gente me decía: '¿Qué hacés, Leo?'. Entonces yo quería hacer sketches", contó.