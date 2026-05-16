Valve perdió la Steam Controller de un jugador y su respuesta ante las quejas sorprendió a sus fans

Valve envió por error una Steam Controller a Reino Unido en lugar de Hungria. (Steam)

El lanzamiento de la nueva Steam Controller se convirtió en un éxito inmediato para Valve, pero también dejó al descubierto problemas logísticos que afectaron a varios compradores. Entre los casos más comentados estuvo el de un jugador de Hungría cuyo control terminó enviado por error a Reino Unido, retrasando durante días la entrega del dispositivo. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el fallo de envío, sino la forma en que la compañía respondió a la queja.

El usuario compartió en redes sociales la conversación que mantuvo con el soporte técnico de Valve. En el mensaje, la empresa reconocía el problema y explicaba que algunos paquetes habían sido enviados erróneamente a Reino Unido debido a un fallo del transportista. Aunque las disculpas ya habían sido bien recibidas por la comunidad, Valve decidió ir más allá y ofrecerle un videojuego gratuito como compensación por las molestias.

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“Para agradecerte por tu paciencia, nos gustaría ofrecerte la oportunidad de añadir un juego a tu biblioteca”, señaló el soporte de Steam en el mensaje publicado por el jugador. La compañía permitió que eligiera cualquier edición estándar disponible en su región.

Steam regaló videojuego a usuario que se quejó por la demora de su Steam Controller.

La historia rápidamente se viralizó entre usuarios de Steam, quienes volvieron a destacar la reputación positiva que Valve mantiene con su servicio de atención al cliente, especialmente en comparación con otras grandes compañías del sector tecnológico y de videojuegos.

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Un lanzamiento exitoso, pero con problemas de logística

La nueva Steam Controller agotó sus existencias apenas una hora después de ponerse a la venta. El nivel de demanda tomó por sorpresa a muchos usuarios y obligó a Valve a gestionar miles de envíos simultáneos en distintos países.

Esa avalancha de pedidos generó retrasos, errores de distribución y reclamos en redes sociales. Algunos compradores reportaron demoras importantes en la actualización del estado de sus paquetes, mientras otros recibieron información contradictoria sobre el destino de sus productos.

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En el caso del jugador húngaro, el problema fue particularmente frustrante porque el sistema de seguimiento indicaba durante varios días que el paquete estaba “llegando al destino”, aunque en realidad había sido redirigido incorrectamente hacia Reino Unido.

Steam Controller se ha vuelto en todo un éxito al agotarse en pocas horas. (Valve)

El usuario fue documentando la situación día tras día antes de contactar directamente con el soporte de Valve. Tras recibir la respuesta de la compañía, compartió la conversación en internet y generó miles de reacciones positivas.

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El regalo de Valve sorprendió incluso al afectado

Aunque el jugador aseguró posteriormente que unas simples disculpas habrían sido suficientes, admitió que la compensación lo tomó completamente por sorpresa.

Finalmente eligió una copia de Forza Horizon 6, cuyo precio ronda los 70 euros. Según explicó en redes sociales, el videojuego tenía prácticamente el mismo valor que había pagado originalmente por la Steam Controller.

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La anécdota terminó convirtiéndose en una nueva muestra de cómo Valve suele manejar algunos problemas relacionados con sus usuarios. La empresa ya había recibido elogios anteriormente por flexibilizar políticas de reembolso o resolver situaciones excepcionales de manera favorable para la comunidad.

Valve le regaló el Forza Horizon 6 a usuario que tuvo problemas con la entrega de su Steam Controller. (Xbox)

La reputación de Steam y el soporte de Valve

El caso también volvió a abrir el debate sobre la importancia del soporte al cliente en plataformas digitales. Aunque Valve domina ampliamente el mercado de videojuegos para PC con Valve y Steam, la compañía mantiene una imagen relativamente positiva entre muchos jugadores gracias a este tipo de decisiones.

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En años recientes, Steam enfrentó críticas por distintos problemas relacionados con lanzamientos y políticas comerciales. Sin embargo, también protagonizó campañas de reembolsos masivos y excepciones que fueron bien valoradas por la comunidad.

Uno de los ejemplos más citados fue el manejo de las devoluciones vinculadas a Ashes of Creation, donde Valve permitió reembolsos incluso en circunstancias poco habituales.

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Para muchos usuarios, este tipo de gestos ayudan a explicar por qué Steam continúa siendo la plataforma de referencia para videojuegos en PC pese a la fuerte competencia de otras tiendas digitales. Mientras tanto, el episodio del mando perdido terminó transformándose en una historia positiva para la empresa: un error logístico que acabó reforzando la relación entre Valve y parte de su comunidad.