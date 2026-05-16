Colombia

Más de la mitad de los empleados en Colombia llega a junio con la prima comprometida para pagar deudas: esto dice informe

Un análisis reveló que buena parte de los trabajadores destina la mayor parte de este ingreso anual al pago de obligaciones y consumo regular, situación que reduce las posibilidades de fortalecer la estabilidad financiera

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Hombre con camisa azul sentado en un escritorio oscuro con las manos en la cabeza, rodeado de papeles, tazas de café y un portátil con gráficos financieros.
Más de la mitad de los colombianos entre 30 y 70 años ya comprometió la prima de servicios antes de recibirla, según el Índice de Arrepentimiento Financiero de MejorCDT - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Más de la mitad de los colombianos entre 30 y 70 años ya tienen comprometido el uso de la prima de servicios de mitad de año antes de recibirla, una conducta que, según especialistas del sector financiero, condiciona las posibilidades de ahorro y limita el progreso económico de los trabajadores.

Este comportamiento, medido por el segundo Índice de Arrepentimiento Financiero de MejorCDT, reveló la importancia de este ingreso medio anual en la economía doméstica y la tendencia a priorizar el pago de deudas y gastos inmediatos sobre la inversión a largo plazo.

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Cerca de de cada 10 personas manifestaron arrepentimiento en algún momento sobre el destino que dieron a su prima, informaron voceros de MejorCDT a partir de la encuesta realizada. El 88% de los encuestados declaró que este dinero terminó utilizado como “plata de bolsillo”, lejos de estrategias de ahorro o inversión.

Además, según el mismo informe, el 55% de los participantes aseguró tener perfectamente definido que su prima de servicios servirá para cubrir deudas y otras responsabilidades financieras.

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El 88% de los encuestados utilizó la prima de servicios como 'plata de bolsillo', lejos del ahorro o la inversión - crédito Luisa González/Reuters
El 88% de los encuestados utilizó la prima de servicios como 'plata de bolsillo', lejos del ahorro o la inversión - crédito Luisa González/Reuters

El análisis en profundidad de los hábitos alrededor de la prima muestra que, aunque la intención de organizarse financieramente es alta, la capacidad de cumplir estos objetivos es limitada.

El 60% de los consultados reconoció que solo ha ejecutado de manera parcial o directamente incumplido los propósitos trazados al recibir este pago, mientras un 46% señaló haberlos cumplido siempre en años recientes.

La misma encuesta indica que al desglosar el destino del dinero por categorías, el ahorro ocupa apenas el 12% del total, superado ampliamente por los gastos en necesidades básicas, vacaciones y pago de deudas, que juntos suman el 51% del uso proyectado.

Esta concentración en atender obligaciones inmediatas o consumo corriente deja poco margen para iniciativas de acumulación de capital.

Primer plano del torso y piernas de una persona de pie junto a una pared de ladrillo, con las manos en los bolsillos de sus jeans, mostrando que están vacíos.
El 55% de los participantes en la encuesta planea destinar la prima de servicios al pago de deudas y obligaciones financieras - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Catalina Fajardo, gerente de División de Productos Bancarios de Banco Falabella, manifestó que entre el 80% y el 85% de la prima se gasta en consumo regular o cancelación de deudas, lo que restringe a solo un 15% o 20% los fondos disponibles para ahorrar o invertir. Según Fajardo, el desacierto principal es “no planificar el uso de la prima y tratarla como un ingreso adicional completamente disponible para consumo”, dijo a La República.

Esta tendencia a destinar la mayor parte de la prima al gasto no responde a una falta de intención de organización financiera, explicó Omar Casas, gerente general de MejorCDT.

Casas detalló que el problema surge en la cotidianidad: “Ahí nace buena parte de la frustración financiera de las personas: sentir que trabajan, reciben ingresos extra y aun así no logran avanzar”, dijo al mismo medio.

Por su parte, Rosa Torres, directora de Pasivos Banca Minorista y segmentos de Alto Valor de Bbva, resaltó el riesgo de dejar el dinero de la prima “bajo el colchón” o en cuentas sin rentabilidad, lo que lo expone a la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación, algo que afecta directamente la estabilidad patrimonial de las familias.

Para aquellos con metas de corto plazo, el mercado ofrece alternativas como los CDs de Tesorería (CDT), que presentan rentabilidades anuales entre el 8,19% y el 13,21%, al igual que las cuentas de ahorro con tasas similares.

Hombre de mediana edad con camisa vaquera, concentrado, escribiendo en un cuaderno con lápiz. Recibos, calculadora y taza de café en mesa de madera.
Entre el 80% y el 85% de la prima de servicios se gasta en consumo regular o en cancelar deudas - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Los Fondos de Inversión Colectiva (FIC), disponibles desde los $200.000, proporcionan rentabilidades desde el 9,82% hasta 24,50% anual efectivo, según el nivel de riesgo elegido.

Además, las plataformas que operan con dólares —ya sea moneda fiduciaria o digital— ofrecen rendimientos de entre el 2,75% y el 10% anual efectivo.

Daniel Cortes McAllister, vicepresidente ejecutivo de Tesorería y Banca Patrimonial de Davivienda, recalcó la necesidad de aprovechar este pago como una oportunidad para consolidar la seguridad financiera, más allá de resolver compromisos puntuales a corto plazo.

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