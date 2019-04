"Ni opino del tema. ¿Cómo vas a opinar si no sabés qué pasó? Si hubiera estado ahí te doy una opinión", empezó diciendo el protagonista de la obra Viva la vida en diálogo con Radio Mitre. Pero de inmediato se permitió dar su impresión. "Me sorprendió mucho (la denuncia de Fardin) porque lo considero un tipo muy familiar, de hogar, sano, trabajador. Lo conozco mucho y me parece bárbaro, pero de ahí a opinar si está bien o si está mal, qué hizo o que no hizo… Eso no me gusta, y no voy a agregar algo que no sé".