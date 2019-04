"Me gusta mucho la música pop. De chica ¡Britney Spears! Y esa onda, Avril Lavigne, también Evanescence porque me atraía lo oscuro. Ahora me gusta mucho Billie Eilish, Dua Lipa me parece una genia, Rosalía. ¡Casi todas son mujeres!", dijo Lelé, como le gusta que la llamen artísticamente.