"El aborto legal no obliga a nadie a abortar, sí ayuda a las mujeres que deciden abortar a hacerlo en un lugar seguro y que no se mueran, que no las maltraten, que no tengan que ir a la casa de la vecina o a buscar dónde lo hacen de forma segura. Hay que confiar en las mujeres", aseguró la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar.