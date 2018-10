—Yo trabajé lo suficiente con mi hermano como para decir que lo logramos. Nosotros hablamos del trabajo de él, pero no hablamos directamente de un proyecto que nos encuentra trabajando juntos. O sea que no se habla directamente de cosas relacionadas a mi tarea como actriz. Él me puede contar cosas, pero como si yo no fuera parte del proyecto. Y muchas veces no lo soy, porque él hace un montón de cosas de las que yo no participo. Además, en general todo el proceso se da igual que con cualquier otro actor. A mí me llama mi representante y me dice: "Mirá Juli que vamos a hacer la segunda temporada". Después habla de los detalles contractuales con Pablo Cullel. O sea que yo no me siento con él, ni mi hermano viene al set todos los días.