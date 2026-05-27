Expulsan de Guatemala a hondureño implicado en masacre de agentes

Guatemala expulsó al hondureño Eli Nahúm G. tras identificar su ingreso irregular y entregarlo a la Policía Nacional de Honduras. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Eli Nahúm G., ciudadano hondureño, fue expulsado este martes de Guatemala y entregado a la Policía Nacional de Honduras tras ser señalado como sospechoso de participar en la masacre en la que murieron cinco agentes de seguridad en territorio hondureño.

La entrega se concretó luego de que Eli, de 44 años, obtuviera el alta médica en un hospital privado del departamento de Izabal.

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De acuerdo con la Policía de Guatemala, el hondureño ingresó de manera ilegal al país el jueves pasado, tras resultar herido de bala. Junto a otra persona de su misma nacionalidad, buscó refugio en un hospital de Izabal, donde permanecieron bajo custodia policial hasta la recuperación.

El segundo hondureño sigue internado y bajo vigilancia, a la espera de su expulsión y entrega a las autoridades de su país.

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De igual manera, la PNC guatemalteca confirmó que Eli Nahúm G. tenía activa una notificación azul de Interpol para su localización, lo que permitió la coordinación con el cuerpo policial de Honduras y su posterior entrega, en un operativo binacional orientado a fortalecer el control fronterizo y la cooperación en materia de seguridad.

Guatemala expulsó al hondureño tras identificar su ingreso irregular y entregarlo a la Policía Nacional de Honduras. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Sospechoso rechaza su vinculación con la masacre

En el acto de entrega y durante su traslado, medios locales recogieron declaraciones directas del hondureño, quien negó su participación en la masacre y sostuvo: “Si hubiera participado, tuviera esa bala en la cabeza. ¿Verdad que no?”. Reiteró su versión: “Yo iba pasando en el momento equivocado”.

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El jefe policial noroccidental de Honduras, Eduardo Lanza, explicó que la detención se logró mediante la colaboración de la Oficina Central Nacional de Interpol de ambos países y señaló que la investigación lo vincula a delitos de asociación para delinquir, así como posibles actividades de estructuras criminales responsables de hechos violentos recientes.

De igual manera, Lanza añadió: “Esta coordinación interinstitucional permite que la policía de nuestro país actualice sus equipos de trabajo y logre este tipo de capturas y remisiones a los juzgados de jurisdicción nacional. En operativos recientes en Puerto Cortés, fueron detenidas otras personas vinculadas a la misma estructura criminal”.

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Al mismo tiempo, la PNC de Guatemala mantiene reforzados los controles fronterizos y los operativos conjuntos con la policía hondureña para impedir el ingreso irregular de personas asociadas a delitos graves. Las autoridades reiteraron que los extranjeros que crucen la frontera ilegalmente serán expulsados y puestos a disposición de las instancias competentes.

La coordinación binacional entre Guatemala y Honduras, apoyada por una notificación azul de Interpol, permitió la localización y entrega de Ele Nahúm G. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Operativo internacional tras la masacre de cinco agentes

En la masacre ocurrida el pasado jueves 21 de mayo, cinco agentes pertenecientes a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) resultaron muertos en un ataque en la aldea Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés (Honduras).

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Las víctimas, integrantes de una fuerza de seguridad local, perdieron la vida durante una acción armada que motivó el despliegue de operativos policiales en distintos puntos fronterizos, en busca de quienes habrían participado en el crimen.

Este contexto llevó a la emisión de alertas internacionales y a la colaboración entre la Policía Nacional de Honduras y la Policía Nacional Civil de Guatemala para la localización y captura de los presuntos implicados.

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