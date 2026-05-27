¿IA o realidad? Se viralizó un video de Estanislao Bachrach llevandole una torta a Nati Jota por su cumpleaños

La conductora protagonizó un desopilante momento, en medio de dudas acerca de si la aparición del biólogo fue obra de la IA (Video: Sería increíble/ Olga)

El desconcierto dominó el estudio de Sería increíble cuando la figura de Estanislao Bachrach apareció inesperadamente tras la vidriera, torta en mano, para sorprender a Nati Jota en pleno festejo de cumpleaños y luego del conflicto al aire que protagonizaron hace dos semanas. Pero tan pronto como se viralizó el fragmento, la pregunta se propagó entre la audiencia: ¿ese momento fue real o una creación de inteligencia artificial?

“Miren quién viene allá”, comenzó diciendo la animadora, mientras la imagen de Estanislao aparecía cruzando la calle llevando una torta con copetes multicolores y grajeas. “Hola, Nati. Buen día. Sabía que era tu cumple, así que pasé a dejar una torta”, afirma él, para dar paso a un chiste. “Bueno, muchas gracias. No sé qué decirte... ¿De qué es la torta?“, pregunta ella, provocando el remate de él con un ”no sé“, que alude directamente al chispazo al aire que habían protagonizado.

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La "aparición" de Estanislao Bachrach en el cumpleaños de Nati Jota con una torta que despertó dudas en las redes (Sería increíble, Olga)

La aparición de Bachrach con la torta, en ese contexto, fue leída por muchos como un guiño irónico y, para otros, como una reconciliación a la vista de todos. La propia Nati Jota agradeció el gesto en vivo. “Gracias a Estanis por la torta, realmente, por venir. La gente piensa que es IA, pero algo tiene que ser verdad. Gracias por la torta y por venir”, señaló, entre risas, mientras le pedía a la gente que “suelte”. “Fue una pavada. Me ha escrito, me ha pedido disculpas”, completó. “Vino acá para hacer el chiste y se prestó”, destacó Toto Kirzner. “Es un chistazo el que hizo Estanislao”, agregó Eial Moldavsky.

El cruce reciente que Bachrach y Nati Jota vivieron en el streaming de Olga, cuando la conductora le consultó sobre serotonina y alcohol. La respuesta “no lo sé” del biólogo desencadenó una serie de frases cortantes y un clima tenso que se viralizó rápidamente. La reconciliación a través de la torta, por su tono inesperado y surrealista, solo potenció la incredulidad.

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“Gracias a Estanis por la torta, realmente, por venir. Me ha escrito, me ha pedido disculpas”, señaló, entre risas

Las redes sociales alimentaron la sospecha. Comentarios en YouTube y en otras plataformas multiplicaron la duda, impulsados por detalles visuales que parecían fuera de lugar y por la creciente desconfianza ante los montajes digitales. “La gente cree que es mentira, pero es verdad. No es IA lo que acaba de pasar”, insistió Eial Moldavsky en el aire, mientras Tomás Kirzner reforzaba: “No es IA lo que acaban de ver”.

La producción del programa no tardó en sumarse al desmentido. Desde la cuenta oficial respondieron a la inquietud con un lacónico “Confirmo”, mientras el propio Kirzner comentaba en redes sociales: “Aviso; no es IA”. La propia Nati Jota bromeó en vivo sobre la sospecha, preguntándose si la torta sería “de dopamina y por eso no lo quiso decir”, jugando con el recuerdo del fuerte cruce que ambos protagonizaron días antes.

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El agradecimiento de Nati Jota en sus redes a Estanislado Bachrach

La visita del biólogo molecular a Sería Increíble, el ciclo conducido por Nati Jota en el canal Olga, había terminado en una polémica. El conflicto se originó cuando ella le preguntó a Bachrach sobre los efectos del alcohol en la serotonina y él respondió: “No lo sé”. La conductora reaccionó de manera irónica y la tensión se incrementó, llegando al punto en que Bachrach expresó: “Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir ‘no sé’”.

En una entrevista posterior en el ciclo “Qué miedo” de Border Periodismo, Bachrach explicó que pidió disculpas por el tono de sus respuestas, pero puso en duda si los conductores estaban preparados para entrevistarlo, afirmando: “No sé si estaban preparados para entrevistarme a mí”.

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En Sería increíble se dio un incómodo momento cuando el divulgador reaccionó a una pregunta de la conductora. El momento (Video: Sería increíble/ Olga)

“Y claro que la pude haber remado un poco, es verdad, pero me parecen temas muy delicados para opinar. Yo no soy un opinólogo. Entonces, bueno, también está la pregunta si ellos sabían con quién estaban hablando, ¿no? Si ellos estaban preparados para entrevistarme a mí.“, señaló él.

Por su parte, Nati Jota defendió su desempeño y sostuvo que la situación incómoda duró casi veinte minutos, mencionando que el recorte viralizado en redes sociales no reflejaba el contexto completo. Además, ella también explicó que le resultó difícil mantener el ritmo de la entrevista y que algunos gestos de Bachrach, como sugerirle cambiar de terapeuta, aumentaron la incomodidad.

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