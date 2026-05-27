Honduras

Honduras registra segunda masacre en menos de 24 horas: tres estudiantes serían nuevas víctimas mortales

Tres jóvenes fueron asesinados la tarde de este martes en la colonia Suazo Córdova de El Progreso, Yoro, en una nueva masacre que eleva a siete los homicidios múltiples registrados durante mayo, convirtiendo al mes en el más violento del año.

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Tres jóvenes murieron en una nueva masacre registrada en la colonia Suazo Córdova de El Progreso. El ataque armado ocurrió detrás de la Escuela Jaime O’Leary en horas de la tarde. (Foto:Cortesía)
Tres jóvenes murieron en una nueva masacre registrada en la colonia Suazo Córdova de El Progreso. El ataque armado ocurrió detrás de la Escuela Jaime O’Leary en horas de la tarde. (Foto:Cortesía)

La violencia volvió a golpear al norte de Honduras este martes luego de que tres jóvenes fueran asesinados en un ataque armado registrado en la colonia Suazo Córdova de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro.

El hecho ocurrió durante horas de la tarde y generó alarma entre los habitantes del sector, quienes reportaron una intensa balacera que interrumpió la tranquilidad de la zona y provocó momentos de temor entre vecinos y transeúntes.

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De acuerdo con la información preliminar, las víctimas fueron atacadas con armas de fuego en una calle de tierra ubicada detrás del muro perimetral de la Escuela Jaime O’Leary.

Los cuerpos quedaron tendidos en el lugar mientras residentes alertaban a las autoridades sobre lo sucedido.

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Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas oficialmente por los organismos de investigación. Sin embargo, versiones preliminares señalan que se trataría de personas jóvenes, presuntamente estudiantes, aunque esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades competentes.

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y comenzar con las primeras diligencias investigativas.

Los cuerpos quedaron tendidos en una calle de tierra mientras llegaban las autoridades. La identidad de las víctimas no había sido confirmada al cierre de esta edición. (Foto: Cortesía)
Los cuerpos quedaron tendidos en una calle de tierra mientras llegaban las autoridades. La identidad de las víctimas no había sido confirmada al cierre de esta edición. (Foto: Cortesía)

Asimismo, personal de Medicina Forense y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios que permitan esclarecer el móvil del crimen.

La nueva matanza se produce apenas horas después de otro hecho violento ocurrido también este martes en la colonia Filadelfia de La Lima, Cortés, donde cuatro personas fueron asesinadas y una más resultó gravemente herida en circunstancias que continúan bajo investigación.

Ambos sucesos elevan la preocupación de distintos sectores de la sociedad hondureña debido al repunte de homicidios múltiples registrado durante las últimas semanas en distintas regiones del país.

Mayo, el mes con más masacres en 2026

Con la masacre ocurrida en El Progreso, Honduras suma siete homicidios múltiples durante mayo, convirtiéndose en el mes con mayor incidencia de este tipo de crímenes en lo que va del año.

Los registros muestran una escalada de hechos violentos que han dejado decenas de víctimas en diversos departamentos, particularmente en las zonas norte y atlántica del país.

Las autoridades, por su parte, han reiterado que continúan desarrollando operativos de prevención y combate a organizaciones criminales, aunque los recientes acontecimientos han generado cuestionamientos sobre la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas.

Masacre de trabajadores en Honduras
Mayo se convirtió en el mes con más masacres registradas en Honduras durante este año. Horas antes, otra masacre dejó cuatro fallecidos en La Lima, Cortés. (Foto Infobae Centroamérica/Cortesía)

Organismos defensores de derechos humanos y expertos en seguridad han insistido en la necesidad de fortalecer las investigaciones criminales, mejorar los mecanismos de prevención y atender las causas estructurales que alimentan la violencia.

Catorce masacres en menos de cinco meses

Según el recuento de hechos violentos registrado durante 2026, Honduras acumula 14 masacres hasta el 26 de mayo, dejando un elevado número de víctimas mortales en diferentes regiones del territorio nacional.

Entre los hechos más sangrientos destaca la masacre registrada el pasado 21 de mayo en Trujillo, Colón, donde murieron 20 personas, considerada una de las más graves ocurridas en los últimos años.

La lista de homicidios múltiples registrados este año incluye hechos ocurridos en Yoro, Atlántida, Lempira, El Paraíso, Olancho, Cortés, Valle, Francisco Morazán y Colón, evidenciando que la violencia continúa afectando a distintas zonas del país.

Mientras tanto, familiares de las víctimas esperan respuestas por parte de las autoridades para esclarecer este nuevo crimen que enluta a varias familias hondureñas y vuelve a colocar el tema de la inseguridad en el centro del debate nacional.

Las investigaciones continúan para determinar la identidad de los fallecidos, establecer posibles responsables y esclarecer las circunstancias que rodearon el ataque armado ocurrido en la colonia Suazo Córdova de El Progreso.

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